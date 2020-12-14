Беглов: В Петербурге удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших COVID-19

Губернатор Александр Беглов на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что в Петербурге удалось затормозить рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

"Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших", - написал Беглов, поблагодарив петербуржцев, соблюдающих требуемые меры.

При этом глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец накануне заявил, что на минувшей неделе был установлен рекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом: 5 785 человек. Он заявил, что нагрузка на стационары "предельна и беспрецедентна".

По данным оперштаба, сейчас в городе коронавирусом болеют 69 454 человек, всего с инфекцией столкнулись 174 486 горожан, 6 324 из них умерли. За 12 декабря было выявлено 3 768 новых случаев заражения.

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