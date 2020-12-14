18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:50

Беглов: В Петербурге удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших COVID-19

фото ЗакС политика Беглов: В Петербурге удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших COVID-19

Губернатор Александр Беглов на своей странице во "ВКонтакте" заявил, что в Петербурге удалось затормозить рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

"Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших", - написал Беглов, поблагодарив петербуржцев, соблюдающих требуемые меры.

При этом глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец накануне заявил, что на минувшей неделе был установлен рекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом: 5 785 человек. Он заявил, что нагрузка на стационары "предельна и беспрецедентна".

По данным оперштаба, сейчас в городе коронавирусом болеют 69 454 человек, всего с инфекцией столкнулись 174 486 горожан, 6 324 из них умерли. За 12 декабря было выявлено 3 768 новых случаев заражения.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:21 Эксперт заявили о скором выходе Петербурга и Москвы на коронавирусное плато

11:22 Псковским медикам помогут бороться с COVID-19 специалисты из Петербурга

11:02 В России выявили еще 27 тысяч случаев COVID-19, 3771 - в Петербурге

13 декабря, 15:00 Губернатор Мурманской области Чибис ушел на вынужденную самоизоляцию

13 декабря, 11:05 Еще у 28 тысяч россиян за сутки подтвердился COVID-19, в Петербурге – 3768 случаев

13 декабря, 10:22 От последствий коронавируса умер петербургский правозащитник Аркадий Чаплыгин

12 декабря, 18:00 "Заболеваемость высокая": Беглов объяснил рейды полиции по работающим по ночам барам

12 декабря, 14:23 В Карелии на новогодние праздники закроют кинотеатры, музеи и клубы

12 декабря, 13:52 В ночи правоохранители вновь прошлись по петербургским барам

12 декабря, 11:15 Свыше 28 тысяч россиян заразились коронавирусом, из них 3776 - петербуржцы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:26 На петербургские маршруты вышли новые современные автобусы

13:56 ВТБ подарил Смольному 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы"

13:53 В Смольном объяснили, на что уйдут 13 млн рублей, потраченных на расстроившую петербуржцев ель

13:25 "Чушь собачья": Песков - о повторном отравлении Навального в России

13:22 Вишневский потребовал остановить монтаж подвесного потолка на Витебском вокзале

12:59 "Это биополитика": Оксана Пушкина сочла приказ Минздрава ограничением права женщин на аборт

12:47 Обнаруженные на стройке старинные надгробия установят на Митрофаньевском кладбище

12:21 Эксперт заявили о скором выходе Петербурга и Москвы на коронавирусное плато

12:18 Архивный комитет Петербурга возглавил Петр Тищенко

11:51 "Самому интересно, что предъявят": Возле здания ФСБ в Москве задержан сотрудник ФБК Низовцев

11:28 Россия продлила срок продуктового эмбарго на 2021 год, добавив в список Великобританию

11:22 Псковским медикам помогут бороться с COVID-19 специалисты из Петербурга

11:02 В России выявили еще 27 тысяч случаев COVID-19, 3771 - в Петербурге

10:54 Депутат Романов предложил Беглову объявить 31 декабря выходным днем

10:28 Прокуратура извинилась перед осужденным за картинку с Пушкиным и Тесаком спустя два года

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru