В России выявили еще 27 тысяч случаев COVID-19, 3771 - в Петербурге

В России за последние сутки зафиксировано 27 328 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Сейчас, по данным штаба, в России болеют 503 068 человек. Всего выявлено с марта 2 681 256 случаев заражения, умерли 47 391 пациентов с коронавирусом. 450 летальных исходов включили в статистику за последние сутки.

В Петербурге число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 3 771 человека. Лечение проходят 71 258 петербуржцев, всего за время эпидемии с вирусом столкнулись 178 257 жителей города. Умерли, по официальным данным, 6 388 заболевших коронавирусом, 64 смерти вписали в статистику за последний день.

Петербург по всем параметрам уступает только в Москве: за сутки в столице выявлено еще 5 874 случаев заражения коронавирусом. На третьем месте – Московская область, где прибавилось 1 484 заболевших.