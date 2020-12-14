"Самому интересно, что предъявят": Возле здания ФСБ в Москве задержан сотрудник ФБК Низовцев

Возле здания столичного управления ФСБ на проспекте Вернадского в ходе съемок репортажа был задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и корреспондент YouTube-канала "Штаб" Дмитрий Низовцев, оповещает "Медиазона", а так же он сам у себя в Twitter.

На опубликованной оператором Ярославом Мудряковым видеозаписи у забора возле здания стоят два силовика в желтых жилетах и двое в штатском. Он уточнил, что всё время, пока шли съемки, мужчины ходили за ними по пятам.

Низовцева увели в здание. Оказавшись внутри, Низовцев попал в различные кабинеты, после чего его сфотографировали и оставили сидеть в коридоре.

"Всем Фургал, пацаны! Я в ментовке. Самому интересно, чего предъявят. Сфоткали на фоне этой штуки в профиль и анфас. Потом снова завели в кабинет. Кто я и где живу спрашивают. 51 статья. Выпустили в коридор опять. Наверное, скоро опять заведут и тогда останусь без связи надолго. Или наоборот выпустят насовсем", - делится соображениями Низовцев.