Архивный комитет Петербурга возглавил Петр Тищенко

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Петра Тищенко председателем архивного комитета, сообщили в Смольном.

До этого назначения Тищенко был зампредседателя комитета по труду. К обязанностям на новом посту он приступил с 14 декабря.

Архивный комитет остался без председателя в марте: тогда Беглов освободил от должности Сергея Соколова. Обязанности главы комитета исполнял один из зампредов, Павел Крылов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.