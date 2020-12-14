Обнаруженные на стройке старинные надгробия установят на Митрофаньевском кладбище

Несколько надгробий "впечатляющего" возраста, которые были обнаружены в ходе строительства ЖК "Облака на Лесной" на Новолитовской улице, 16, разместят на Митрофаньевское кладбище, информирует 78.ru.

Одна старинная могильная плита принадлежит представительнице купеческой династии Агафье Савиновне Дурдиной, другая же носит имя учредителя лесопольного завода в Красном Селе для нужд Красносельского военного лагеря Александра Петровича Вёрландера.

"В связи с тем, что сегодня место склепа семьи Вёрландер в Дудергофе утрачено, и кладбище в значительной степени разорено и не охраняется, по просьбе представителей Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии, руководства и прихожан финского прихода Туутари, временно надгробный памятник А. П. Вёрландера решено по согласованию с КГИОП поместить, как и памятник А. С. Дурдиной, на Мемориальном участке Митрофаниевского некрополя на Малой Митрофаниевской улице, 13", - отчитался представитель застройщика Setl Group.

В дальнейшем планируется выделить место для установки памятника Вёрландеру на Кирхгофе: на сегодняшний день это земли Виллозского поселения Ломоносовского района Ленобласти. Монумент хотят поставить в пока ещё сохранившейся части исторического Дудергофского некрополя. Обнаружить семейный склеп Вёрландеров сегодня не представляется возможным: он примыкал к церкви, которая полностью разрушена.