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12:59

"Это биополитика": Оксана Пушкина сочла приказ Минздрава ограничением права женщин на аборт

фото ЗакС политика "Это биополитика": Оксана Пушкина сочла приказ Минздрава ограничением права женщин на аборт

Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о перечне медицинских показаний для аборта, заявив, что это ограничивает права женщин, передает РБК.

9 декабря Минздрав опубликовал проект приказа, в котором сокращен перечень болезней и патологий, которые могут быть медицинскими основаниями для аборта. Среди оснований – активная фаза туберкулеза, краснуха до 20-й недели беременности, болезнь, вызванная ВИЧ. В том числе, из списка собираются убрать ряд патологий плода.

По словам Пушкиной, она получила ряд обращений от женских организаций и личные письма россиянок с просьбами "не допустить ограничения их прав на прерывание беременности".Она подчеркнула, что приказ Минздрава выходит за рамки сугубо медицинских вопросов.

"Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан", - сказала Пушкина.

По мнению депутата, подобное ограничение прав женщин на прерывание беременности – это "польский путь". Напомним, в октябре Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении неизлечимой болезни плода, законными признавались аборты лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери и если она возникла в ходе противоправных действий. Такое решение спровоцировало массовые акции протеста в стране.

Пушкина отметила, что запрет на прерывание беременности в СССР привел к "чудовищному росту числа кустарных абортов", из-за которых множество женщин погибло или остались бесплодными.

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