В Смольном объяснили, на что уйдут 13 млн рублей, потраченных на расстроившую петербуржцев ель

Заместитель руководителя городского центра размещения рекламы и праздничного оформления Николай Попченков отчитался, на что будут потрачены 13 млн бюджетных рублей, выделенные на главную петербургскую ёлку, установленную на Дворцовой площади.

"Когда елку только привезли из леса, сразу уже начали говорить о ее стоимости. Ее еще никто не видел, это пока только дерево, которое не стоит 10 миллионов. 10 миллионов стоит весь комплекс работ, который выполняется сейчас, будет выполняться в течение 10-15 дней", - поделился в эфире Piter.TV Попченков.

В 10 млн рублей входит: транспортировка 12-тонного дерева из Ленобласти, круглосуточная работа четырех высотников и четырех монтажников посменно с применением двух автокранов; оплата грузовика-перевозчика ели, покупка дополнительных инструментов и креплений. За 3 млн, как и было сказано ранее, изготовят и повесят на ёлку ретро-игрушки.

"Представьте, какие здесь погодные условия, новогодняя ель тоже стоит в этих же погодных условиях, мы должны были провести расчеты так, чтобы она устояла. И игрушки мы не можем повесить просто на деревянную веточку. Чтобы это все устояло, делается дополнительный конструктив", - заключил Попченков.

Петербуржцев, впрочем, подобные траты не впечатлили: на выходных своё негодование неказистостью дерева высказала горожанка Юлиана Иванова, вставшая у ели в пикет с плакатом "Не распушится". С девушкой солидарны и многие другие местные жители.

Фото: "Протестный Петербург"