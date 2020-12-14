На петербургские маршруты вышли новые современные автобусы

В нескольких районах Петербурга на маршруты поставили новые комфортабельные автобусы большого класса ЛиАЗ-5292, известили в ГУП "Пассажиравтотранс".

В транспортных средствах установлен мощный двигатель аналогичный сочленённым моделям. Внутри имеется система кондиционирования, для пассажиров предусмотрены также док-станции для зарядки гаджетов.

В "Пассажиравтотрансе" уточнили, что партия из 100 автобусов была приобретена на собственные бюджетные средства предприятия.

"Автобусы рассчитаны на перевозку 111 человек и оборудованы двигателем стандарта Евро-5 российского производства. Увидеть новую технику уже можно на маршрутах №№1, 128, 158, пролегающих по Васильевскому острову и Петроградской стороне. В декабре оценить новый транспорт также смогут пассажиры маршрутов № 6, 8, 46, 100, 106, 133, 198 и других", - рассказали в пресс-службе ГУП.

Для удобства инвалидов, пассажиров с детьми и пожилых граждан на весь приобретенный транспорт установлена система "книлинг", предполагающая наклон кузова автобуса в сторону дверей.

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»