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15:45

Обвинение просит назначить историку Соколову 15 лет колонии строгого режима

фото ЗакС политика Обвинение просит назначить историку Соколову 15 лет колонии строгого режима

Гособвинение на заседании Октябрьского суда Петербурга попросило назначить бывшему доценту СПбГУ, историку Олегу Соколову в общей сложности 15 лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сторона обвинения просит признать Соколова виновным по двум статьям УК РФ: 105 (убийство) и 222 (незаконное хранение оружия). По первой прокурор настаивает на 13 годах лишения свободы, по второй – 3 года.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

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