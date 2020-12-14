Обвинение просит назначить историку Соколову 15 лет колонии строгого режима

Гособвинение на заседании Октябрьского суда Петербурга попросило назначить бывшему доценту СПбГУ, историку Олегу Соколову в общей сложности 15 лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сторона обвинения просит признать Соколова виновным по двум статьям УК РФ: 105 (убийство) и 222 (незаконное хранение оружия). По первой прокурор настаивает на 13 годах лишения свободы, по второй – 3 года.

Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.