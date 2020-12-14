"Фикция": Россияне ругают приложение для отправки вопросов на пресс-конференцию Путина

Созданное специально для отправки вопросов президенту в ходе его большой пресс-конференции приложение "Москва-Путину" подверглось резкой критике у россиян: к примеру, в "яблочном" App Store у разработки стоит оценка 2,7 из 5 - причём, большинство пользователей ставят ему преимущественно "единицу".

В Google Play, пишут "Открытые медиа", ситуация практически не отличается: рейтинг приложения - 3 из 5 "звёзд".

Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются пользователи, - не функционирующая кнопка "Отправить сообщение". У "счастливчиков", которым повезло достучаться до разработчиков, возникает иная дилемма: в приложении не виден статус обращения, поэтому граждане не знаю, дошёл ли их вопрос или же канул в вечность.

Ещё одна "оказия" - невозможность пройти регистрацию: на входе в сервис не работает смс-верификация.

"Не могу второй день зарегистрироваться, не приходит код. Такое ощущение, что это не приложение, а фикция", - негодует один из пользователей. "Заметьте, не „Россия-Путину", а „Москва-Путину". Тщеславие и глупость ВГТРК бесконечны как вселенная", - вторит ему другой.

Напомним, ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря в дистанционном формате: президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво и оттуда будет общаться с гражданами.