Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

Со времени открытия платной парковочной зоны на улице Рубинштейна, то есть, с 7 по 13 декабря, предлагаемой услугой воспользовались 1704 автовладельца, извещает пресс-служба Смольного.

"Улица Рубинштейна - одна из самых загруженных в центре города. Петербуржцы жаловались на пробки, шум, хаотичную парковку. Постепенно мы наводим там порядок. Также город продолжит развивать систему платных парковок. Одновременно будет усилен контроль за соблюдением правил парковки", - отчитался о работе чиновников петербургский губернатор Александр Беглов.

В течение недели на Рубинштейна дежурили волонтёры, рассказывавшие водителям о новых правилах пользования парковкой.

Добавим, паркоматы для оплаты времени простоя авто установлены у домов №№ 3, 25 и 26. Оплатить парковку можно будет с помощью sms-пополнения (по номеру 2722), через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" либо в личном кабинете на сайте parking.spb.ru.

Напомним, недавно городские власти известили о внедрении на главной барной улице Северной столицы платной стоянки для ТС. Жильцы Рубинштейна оставить там свои авто смогут, лишь купив специальный абонемент.

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