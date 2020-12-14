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18:25

Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

фото ЗакС политика Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

Со времени открытия платной парковочной зоны на улице Рубинштейна, то есть, с 7 по 13 декабря, предлагаемой услугой воспользовались 1704 автовладельца, извещает пресс-служба Смольного.

"Улица Рубинштейна - одна из самых загруженных в центре города. Петербуржцы жаловались на пробки, шум, хаотичную парковку. Постепенно мы наводим там порядок. Также город продолжит развивать систему платных парковок. Одновременно будет усилен контроль за соблюдением правил парковки", - отчитался о работе чиновников петербургский губернатор Александр Беглов.

В течение недели на Рубинштейна дежурили волонтёры, рассказывавшие водителям о новых правилах пользования парковкой.

Добавим, паркоматы для оплаты времени простоя авто установлены у домов №№ 3, 25 и 26. Оплатить парковку можно будет с помощью sms-пополнения (по номеру 2722), через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" либо в личном кабинете на сайте parking.spb.ru.

Напомним, недавно городские власти известили о внедрении на главной барной улице Северной столицы платной стоянки для ТС. Жильцы Рубинштейна оставить там свои авто смогут, лишь купив специальный абонемент.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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