С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разведены мосты в ночное время

В течение четырех дней в городе на Неве будут проведены технологические разводки мостов - с 14 по 18 декабря, оповестили в пресс-службе "Мостотреста".

В течение обозначенного периода в ночное время проведут разводки Троицкого, Тучкова, Володарского и Большеохтинского мостов.

График перекрытия переправ следующий: с 14 на 15 декабря с 1:20 до 4:50 разведут Троицкий, а также с с 2:00 до 4:55 Тучков мосты. В ночь с 15 на 16 декабря для водителей и пешеходов будут недоступны Володарский (с 2:00 до 5:45) и Большеохтинский мосты (с 2:00 до 5:00).

В ночь с 16 на 17 декабря поднимет свои пролёты Троицкий мост (с 1:20 до 4:50), а в ночь с 17 на 18 декабря проезд будет воспрещен через Володарский (с 2:00 до 5:45) и Большеохтинский мосты (с 2:00 до 5:00).

В "Мостотресте" сообщили также, что указанное время может быть незначительно скорректировано.

Навигация в Петербурге завершилась 30 ноября.