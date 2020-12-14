18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:30

С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разведены мосты в ночное время

фото ЗакС политика С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разведены мосты в ночное время

В течение четырех дней в городе на Неве будут проведены технологические разводки мостов - с 14 по 18 декабря, оповестили в пресс-службе "Мостотреста".

В течение обозначенного периода в ночное время проведут разводки Троицкого, Тучкова, Володарского и Большеохтинского мостов.

График перекрытия переправ следующий: с 14 на 15 декабря с 1:20 до 4:50 разведут Троицкий, а также с с 2:00 до 4:55 Тучков мосты. В ночь с 15 на 16 декабря для водителей и пешеходов будут недоступны Володарский (с 2:00 до 5:45) и Большеохтинский мосты (с 2:00 до 5:00).

В ночь с 16 на 17 декабря поднимет свои пролёты Троицкий мост (с 1:20 до 4:50), а в ночь с 17 на 18 декабря проезд будет воспрещен через Володарский (с 2:00 до 5:45) и Большеохтинский мосты (с 2:00 до 5:00).

В "Мостотресте" сообщили также, что указанное время может быть незначительно скорректировано.

Навигация в Петербурге завершилась 30 ноября.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:50 В ряде домов на севере Петербурга пропало электричество

19:20 В МО "Светлановское" лишили мандата депутата от КПРФ

18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

15:55 "Фикция": Россияне ругают приложение для отправки вопросов на пресс-конференцию Путина

14:26 На петербургские маршруты вышли новые современные автобусы

12:59 "Это биополитика": Оксана Пушкина сочла приказ Минздрава ограничением права женщин на аборт

12:47 Обнаруженные на стройке старинные надгробия установят на Митрофаньевском кладбище


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 В ряде домов на севере Петербурга пропало электричество

20:16 The Insider и Bellingcat назвали имена людей, которые могут быть причастны к отравлению Навального

19:30 С 14 по 18 декабря в Петербурге будут разведены мосты в ночное время

19:20 Муниципал: В МО "Светлановское" лишили мандата депутата от КПРФ

18:52 Беглов поведал о восстановлении охраняемых ЮНЕСКО исторических домов в центре Петербурга

18:47 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 91,4%

18:28 Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

18:25 Более 1700 петербуржцев воспользовались услугой платной парковки на улице Рубинштейна

18:20 Депутаты вступились за центр спорта в Павловске

17:58 СК завел дело на девушек, разрисовавших храм в Мурманской области

17:43 Беглов призвал чиновников "усилить работу по проведению рейдов" в новогодние праздники

17:32 Беглов объявил Петербург готовым к началу массовой вакцинации от коронавируса

17:23 В 2020 году пассажиропоток в петербургском метро сократился на треть из-за пандемии

16:55 "Интерфакс": Экс-замдиректора Росгвардии Милейко обвинили в особо крупном мошенничестве

16:24 Беглов ответил единороссам на запрос о листовках про депутата Четырбока

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru