В ряде домов на севере Петербурга пропало электричество

Обитатели пяти жилых домов Выборгского района жалуются на отсутствие света, проинформировали в паблике "ДТП и ЧП Петербург".

От электросети оказались отключены дома № 34/12 и 41 на проспекте Художников, а также № 9, 11 и 13 на Придорожной аллее.

Как уточнили в разговоре с "Фонтанкой" представители компании "Россети Ленэнерго", причина отключения зданий от электросети - восстановительные работы после технологического нарушения на кабельной линии 10 кВ.

"Бригада выехала на место сразу после поступления сообщения об отключении и приступила к ремонту", - отчитались в "Ленэнерго".

Время окончания работ уточняется.