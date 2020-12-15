Занимавший свой пост с 2016 года мэр Перми Самойлов подал в отставку

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил об отставке, уведомляет "Интерфакс", ссылаясь на полученную в пресс-службе горадминистрации информацию. В связи с чем управленец принял такое решение, не уточняется.

Согласно местному законодательству, принять или отклонить отставку Самойлова должны депутаты городской думы Перми в ходе заседания 15 декабря. В этот же день будет назначен врио мэра.

Дмитрий Самойлов стал временно исполняющим обязанности главы администрации Перми в начале 2014 года. В июне того же года он стал постоянным начальником горадминистрации. С 4 октября 2016 года получил пост врио главы города, а в следующем месяце его утвердили на пост мэра.