На проспекте Просвещения из-за "опасного" письма эвакуировали девятиэтажку

Для жителей девятиэтажного дома по проспекту Просвещения, 46, утро началось с эвакуации: на место срочно выехали экстренные службы из-за "взрывоопасного" письма, полученного в московском управлении ФСБ.

Видео с места событий опубликовано в паблике "ДТП и ЧП Петербург".

Петербургские правоохранители прибыли к многоэтажному дому после того, как из столичного управления ФСБ им поступил звонок о том, что в здании якобы может находиться взрывное устройство.

Примечательно, но в тексте грозящего послания даже была указана квартира, в которой якобы заложена бомба, однако там живёт пенсионерка, пишут СМИ.