Коронавирусом инфицировались свыше 26 тысяч россиян: в Петербурге - 3765 заболевших

Согласно предоставленной оперативным штабом обновленной суточной статистике по приросту коронавирусных больных, инфекция подтвердилась у ещё 26 689 россиян. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии официально известно о 2 707 945 заболевших.

Подтверждено 577 смертей от COVID-19. За всё время с момента распространения заболевания его жертвами стали 47 968 человек.

Излечились при этом ещё 24 813 граждан, всего же переболели 2 149 610 инфицированных.

Наибольший прирост заражённых зафиксирован в Москве - 5 418, следом идут Петербург - 3 765, Московская область - 1 362, Нижегородская область - 489.