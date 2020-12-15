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12:06

Смольный выделил ещё 100 млн рублей на строительство коричневой ветки метро

фото ЗакС политика Смольный выделил ещё 100 млн рублей на строительство коричневой ветки метро

Петербургские чиновники решили выделить ещё 100 млн рублей на возведение коричневой - Красносельско-Калининской - ветки метро: документ о перераспределении бюджетных средств уже подписал городской глава Александр Беглов

Уточняется, что речь идёт о строительстве участка между станциями "Казаковская" и "Путиловская". Дополнительное финансирование предусмотрено для проектно-изыскательских работ.

Напомним, также накануне правительство Петербурга и группа ВТБ подписали соглашение о безвозмездной передаче городу 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы".

Долгое время единственным подрядчиком по строительству городской подземки было ОАО "Метрострой". В последние пару лет компания пережила финансовый кризис, имела большие долги по зарплате перед рабочими. В конце 2019 года в отношении бывшего гендиректора компании Николая Александрова было возбуждено дело о мошенничестве.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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