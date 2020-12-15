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13:20

Дольщики недостроенного ЖК "Ломоносовъ" обратились к Путину

фото ЗакС политика Дольщики недостроенного ЖК "Ломоносовъ" обратились к Путину

В Петродворцовом районе, возле жилого комплекса "Ломоносовъ", не введенного в эксплуатацию, собравшиеся дольщики записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с жалобами на девелопера - компанию "Петрострой". По их словам, второй корпус стоит недоделанным, работы не объекте не ведутся, и полторы тысячи семей, которые по договору должны были получить свои квартиры еще год назад, остаются без постоянного жилья. При этом сама компания "рапортует, что все готово", однако срок сдачи регулярно переносится.

Дольщики считают, что и губернатор Александр Беглов, и комитет по строительству работают плохо, что "вернулись девяностые", и теперь у них вся надежда на Путина в преддверии прямой линии с ним, назначенной на 17 декабря. Кроме того, отмечают ораторы на видео, представители застройщика постоянно апеллируют к пандемии как к фактору, затрудняющему строительство, однако людей это не убеждает. По их наблюдениям, в 2020 году ситуация с коронавирусом не помешала закончить строительство сразу несколько подобных объектов в Петербурге. Среди последних называется, в частности, ЖК "Солнечный город".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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