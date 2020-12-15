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14:07

В документах закупки МКУ "Лиговка-Ямская" нашли слова "Дайте заработать! Панки Хой"

фото ЗакС политика В документах закупки МКУ "Лиговка-Ямская" нашли слова "Дайте заработать! Панки Хой"

Неожиданное послание обнаружилось в документации электронного аукциона муниципального казенного учреждения "Лиговка-Ямская" на санитарную обрезку деревьев и кустарников.

Местный депутат-самовыдвиженец Михаил Шабалкин подсказал ЗАКС.Ру, что в таблице приложения № 3 в одном из квадратов раздела "Итого" белым шрифтом написано "Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!" Это становится заметно, если поменять цвет шрифта.    

Контракт был заключен еще 30 ноября. Сумму закупки составила 367,8 тысяч рублей. 

Получить оперативный комментарий руководства МКУ ЗАКС.Ру не удалось.

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