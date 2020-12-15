В Смольном рассчитывают на поступление ста тысяч доз вакцины от COVID-19 до Нового года

В течение зимы петербургские чиновники и медики планируют получить в свое распоряжение сотни тысяч доз вакцины "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сарану.

"Предполагается до конца года еще около 100 тыс. [доз] и в январе еще 500 тыс., намерения такие федеральным центром высказаны", - рассказал он.

Пока в запасе у города, по сведениям Сараны, 5 тысяч доз этой вакцины, и прививаются исключительно медики. Это сделали более 250 специалистов.

"Общее количество взрослого населения, которое мы должны будем вакцинировать - 60%, та задача которая ставится Минздравом", - подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что в течение текущей недели в город поступит тысяча доз отечественной вакцины, произведенной другим разработчиком - центром "Вектор". По уточненным данным, это случится сегодня, 15 декабря.