Петербургские чиновники подготовили более 300 объектов для занятий зимним спортом

Для зимнего спортивного досуга в Петербурге оборудовали более 300 площадок, полный список которых в ближайшее время официально обнародуют, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы комитета по физической культуре и спорту Андрея Хорта. Каждой из них можно будет воспользоваться на предстоящих зимних каникулах.

"На сегодняшний день это уже порядка 317 мест для занятий спортом, среди которых 83 лыжные трассы, 47 открытых катков и 142 хоккейные площадки. Это площадки во всех районах города", - рассказал чиновник.

При этом, отметил Хорт, несмотря на "коронавирусные" ограничения, которые на новогодних праздниках обещают быть сверхстрогими, занятия спортом не требуют соблюдения каких-либо специальных противоэпидемических мер безопасности от граждан. Более того, на тренировках не нужно облачаться в маски и перчатки.