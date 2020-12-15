Ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса обойдётся бюджету в 136 млн рублей

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры нашёл подрядчика, который отремонтирует отрезок расположенных на проспекте Энгельса трамвайных путей за 136 млн рублей, известили в Смольном.

За работы возьмётся АО "Стройинвест": компании предстоит "подлатать" пути на участке проспекта Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

Дорожники должны будут привести в порядок верхнее строение дорожной магистрали на протяжении одного километра. Также подрядчик обязуется переформатировать имеющиеся на отрезке остановки - всего их четыре.

Ремонт следует завершить к 15 ноября 2021 года.