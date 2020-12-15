Цены на сахар и масло заморозят только на европейской части России

Не позднее 20 декабря отечественные производители сахара и подсолнечного масла должны будут заключить соглашения с торговыми сетями, устанавливающие фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщил на совещании с участием премьер-министра глава Минэкономразвития Максим Решетников, подчеркнувший, что ФАС уже дала свое "добро", а следить за соблюдением договоренностей будет ФНС.

"Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца 1-го квартала 2021 года", - цитирует министра "Интерфакс".

Однако из-за финансовых издержек замороженными цены будут только на европейской части России. За Уралом будут действовать так называемые поправочные коэффициенты.

"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое", - объяснил ситуацию замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире канала "Россия 24".

Оптовая цена за килограмм сахара составит 36, а розничная - 46 рублей. Подсолнечное масло будет стоить 95 рублей оптом и 110 - в розницу. В минувшее воскресенье президент Владимир Путин потребовал от подчиненных за неделю остановить рост цен на основные продукты питания.