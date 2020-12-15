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18:53

Петербургские работодатели накопили почти 125 млн рублей долгов перед своими сотрудниками

фото ЗакС политика Петербургские работодатели накопили почти 125 млн рублей долгов перед своими сотрудниками

По состоянию на 1 декабря просроченная задолженность по выплатам заработных плат в Петербурге достигла отметки 124,7 млн рублей, следует из опубликованных Петростатом данных.

Аналогичный показатель в Ленинградской области держится на уровне 3,6 млн рублей.

Отмечается, что в самом начале 2020 года, общая долги работодателей перед сотрудниками держались на уровне в 145 млн рублей.

В ноябре Смольный утвердил дорожную карту по росту среднемесячной зарплаты в городе. В документе также говорится о важности ликвидации задолженностей по выплатам жалованья и сокращение "серой" занятости.

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