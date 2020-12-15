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Муниципал

15 декабря, 20:53

Самовыдвиженец из МО "Невская застава" успешно прошел проверку декларации

фото ЗакС политика Самовыдвиженец из МО "Невская застава" успешно прошел проверку декларации

Депутат-самовыдвиженец Дмитрий Богданов из МО "Невская застава" сообщил ЗАКС.Ру, что ему удалось полностью пройти проверку декларации за 2019 год и, в отличие от нескольких своих коллег из других муниципалитетов, не столкнуться с нареканиями.

По его словам, проверка, утвержденная губернатором по заявлению главы МО, единоросса Павла Карпова длилась около трех месяцев и представляла собой "жесточайший контроль" со стороны нескольких ведомств - в частности, ФНС, МЧС и МВД. В результате все представленные в декларации сведения оказались корректными и достоверными.

Таким образом, как сказали команде Богданова чиновники Смольного, он стал единственным мундепом за все время проверок такого рода, который их удачно преодолел. Напомним, ранее в аналогичной ситуации потерпели неудачу Николай Колошинский из МО "Красное Село", Вера Морозова из МО "Малая Охта", Анна Каруличева из МО "Нарвский округ" и Светлана Уткина из МО "Финляндский округ", которых за некорректно заполненные декларации лишили мандатов.

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