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9:56

РБК: Смертность в России на фоне эпидемии коронавируса стала рекордной за 10 лет

фото ЗакС политика РБК: Смертность в России на фоне эпидемии коронавируса стала рекордной за 10 лет

Уровень смертности в России за январь-октябрь 2020 года стал максимальным за последние десять лет, рассчитал РБК на основе данных Росстата.

Расчет производился из соотношения количества умерших на 10 тысяч живущих за те же периоды 2011-2020 годов. Уровень смертности в 2020 году составил 113,2 человека на 10 тысяч населения. В прошлые годы максимум составил 119,3 умерших на 10 тысяч населения в 2010 году, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.

По данным Росстата, всего за январь-октябрь 2020 года умерли 1,661 млн человек, что на 9,7% больше того же периода в 2019 году. Выше абсолютная смертность была в 2010-м: 1,704 млн человек.

По расчетам РБК, во время эпидемии коронавируса в России – апрель-октябрь – избыточная смертность составила 140,2 тысяч человек. По данным Росстата, коронавирус был выявлен у 78,6 тысяч умерших в стране, у 46,1 тысяч из них – как основная причина смерти, у остальных – как сопутствующая. Другие избыточные потери могут быть связаны как с недоучетом смертей от коронавируса, так и с косвенными эффектами эпидемии: например, с перегруженностью на систему здравоохранения.

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