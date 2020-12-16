Заболевшая COVID-19 Милана Тюльпанова попала в реанимацию

Дочь бывшего спикера Заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанова Милана сообщила в Instagram, что попала в реанимацию с коронавирусом.

По словам Тюльпановой, у нее есть проблемы со сном и перед заболеванием она пару ночей не сомкнула глаз. На третью бессонную ночь у нее повысились температура, давление, "бросало то в холод, то в жар", в глазах лопнули капилляры. В итоге Тюльпанова оказалась в реанимации, затем ее перевели в больничную палату.

Теперь Тюльпановой предстоят две недели восстановления. Она призвала подписчиков помнить, что ни одна работа "не стоит вашего здоровья и слез близких людей".

По данным оперативного штаба на 15 декабря, в Петербурге коронавирусом болеют 73 065 человек, всего было зафиксировано 182 022 случая заболевания с марта.

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