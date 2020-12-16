Еще 26,5 тысяч россиян заразились коронавирусом, 3,7 тысяч — в Петербурге

В России за минувшие сутки зафиксировано 26 509 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Прямо сейчас, по данным штаба, коронавирусной инфекцией болеют 509 790 человек. Всего за время эпидемии с марта выявлено 2 734 454 случаев заражения, 48 564 человек признаны умершими от инфекции. 596 летальных исходов добавили в статистику за последний день.

В Петербурге выявлено 3 758 новых случаев заражения. По данным штаба, лечение от коронавируса проходят 73 586 петербуржцев, всего с весны известно о 185 780 случаев заражения. Число умерших от коронавируса в Петербурге увеличилось до 6 529 человек: 69 летальных исходов добавлено за минувшие сутки.

Петербург все еще уверенно держится на втором месте по всем "коронавирусным" показателям и уступает лишь Москве. В столице за последний день выявлено 5 028 новых случаев заражения. На третьем месте — Московская область, где выявлено 1 477 заболевших за день.