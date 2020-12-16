УФАС поможет сделать дистанционным отключение радиоточки

Главе петербургского управления ФАС Вадиму Владимирову во время личного приема пожаловались на неудобства, связанные с услугой радиоточки. Для того, чтобы отключить ее и, соответственно, отказаться от ежемесячной платы, посетовали граждане, от человека требуется личный визит в единственный офис ФГУП "Российские сети вещания и оповещения". Это условие устраивает не всех, с чем согласился чиновник. По мнению заявителя, это также может являться злоупотреблением монополией со стороны компании.

"В период пандемии особенно важно предотвратить массовые скопления граждан в различных офисах и организациях. Санкт-Петербургское УФАС России рассмотрит ваше заявление в кратчайшие сроки", - отреагировал на жалобу Владимиров.

Гражданин, указавший на проблему, отметил, что вопрос удобно решен в Москве: там отказаться от радиоточки можно не отходя от компьютера, через сайт госуслуг.