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13:14

Лаврову "забавно" читать публикации об отравлении Навального

фото ЗакС политика Лаврову "забавно" читать публикации об отравлении Навального

Министр иностранных дел Сергей Лавров первым из российских официальных лиц коснулся темы отравления оппозиционера Алексея Навального после выхода 14 декабря расследования Bellingcat и The Insider, связывающего инцидент с сотрудниками ФСБ. Лаврову не нравится, что молчание РФ по этому поводу многие воспринимают как "знак согласия".

"Дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", - цитирует его мысль "Интерфакс".

Несмотря на то, что министру "все эти новости читать забавно", он все же обращает главное внимание на проблемы с этикой у западных партнеров, которые при этом до сих пор, уверен Лавров, не смогли убедительно доказать свою версию инцидента с Навальным.

Напомним, в расследовании утверждается, что Навальным и его отравлением, случившимся в августе, занималась целая группа тесно связанных с ФСБ россиян, которые в том числе перемещались следом за политиком в течение последних четырех лет. Официальные российские лица последовательно отрицают причастность к происшествию, случившемуся с оппозиционером, тогда как сам он винит в атаке на себя руководство РФ. Лидеры стран Евросоюза считают, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

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