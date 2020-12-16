Лаврову "забавно" читать публикации об отравлении Навального

Министр иностранных дел Сергей Лавров первым из российских официальных лиц коснулся темы отравления оппозиционера Алексея Навального после выхода 14 декабря расследования Bellingcat и The Insider, связывающего инцидент с сотрудниками ФСБ. Лаврову не нравится, что молчание РФ по этому поводу многие воспринимают как "знак согласия".

"Дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", - цитирует его мысль "Интерфакс".

Несмотря на то, что министру "все эти новости читать забавно", он все же обращает главное внимание на проблемы с этикой у западных партнеров, которые при этом до сих пор, уверен Лавров, не смогли убедительно доказать свою версию инцидента с Навальным.

Напомним, в расследовании утверждается, что Навальным и его отравлением, случившимся в августе, занималась целая группа тесно связанных с ФСБ россиян, которые в том числе перемещались следом за политиком в течение последних четырех лет. Официальные российские лица последовательно отрицают причастность к происшествию, случившемуся с оппозиционером, тогда как сам он винит в атаке на себя руководство РФ. Лидеры стран Евросоюза считают, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".