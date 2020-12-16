Более тысячи коммунальщиков вышли убирать снег в Петербурге

Снег с дождем, наблюдающиеся 16 декабря в Петербурге, "вывели" на улицы 833 единицы тяжелой техники и 1257 дворников для борьбы с последствиями непогоды, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Чиновники ориентируются на то, что осадки могут продолжить выпадать в течение всего дня.

"Особое внимание уделяется уборке территорий в районе станций метрополитена, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров, перекрестков", - подчеркивается в сообщении.

Минувшей ночью снег убирало еще больше машин - более 900. Всего за прошедшие сутки улицы удалось очистить от более 2 тысяч кубометров снега. Борьба с гололедицей за это время потребовала использования почти полутора тысяч тонн смеси соли и песка, а также более 500 кубометров солевого раствора.