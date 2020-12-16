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13:31

Госдума окончательно одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

фото ЗакС политика Госдума окончательно одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Госдума в третьем чтении одобрила введение штрафов до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан, передает "Интерфакс".

В законопроекте указано, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме". Сюда же относятся такие деяния, совершенные с помощью СМИ или интернета "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

За такие правонарушения чиновников планируют наказывать штрафами в размере 50 – 100 тысяч рублей или отстранять от должности на срок до года. Повторное нарушение рискует обернуться штрафами в 100 – 150 тысяч рублей или дисквалификацией на два года.

Этот же законопроект ужесточает ответственность за подобные деяния для граждан, должностных лиц и юрлиц. Первым грозят штрафы в 3 -5 тысяч рублей вместо нынешних 1 -3 тысяч, вторым – 30 – 50 тысяч (пока 10 – 30 тысяч), третьим – 100 – 200 тысяч рублей (сейчас – 50 – 100 тысяч). Также документ вводит штраф за клевету для юрлиц: за такое правонарушение штрафы составят 500 тысяч – 3 млн рублей.

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