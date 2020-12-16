Эсеры выступают за расширение сети домов престарелых

Пожар в доме престарелых в Башкирии, приведший на этой неделе к человеческим жертвам, навел руководство "Справедливой России" на мысли о недостатках, присущих системе подобных учреждений, и о нехватке таких домов в целом. По разным причинам, уверен лидер эсеров в Госдуме Сергей Миронов, усилиями добровольцев и "частников" этой сфере ограничиваться нельзя.

"Возможности энтузиастов не безграничны: пандемия, кризис, да и просто масштабы работ могут оказаться непреодолимым препятствием. К тому же далеко не все предприниматели действительно думают о пенсионерах, а не о выкачивании из них денег – примеры событий в Башкирии и других регионах это доказывают", - цитирует его личная пресс-служба.

По мнению депутата, в России назрело создание целевой программы помощи престарелым, в рамках которой усилилась и разветвилась бы сеть социальных учреждений. Оплачивать исполнение этой программы Миронов предлагает за счет новых налогов на богатых.