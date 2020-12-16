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15:59

Прокуратура требует заменить штраф на срок в колонии для калининградки за репост о взрыве в Архангельске

фото ЗакС политика Прокуратура требует заменить штраф на срок в колонии для калининградки за репост о взрыве в Архангельске

Прокуратура обжаловала приговор жительнице Калининграда Людмиле Стеч по делу об оправдании терроризма, требуя заменить назначенный ей штраф на реальный срок, передает "Интерфакс".

В ноябре выездная коллегия второго Западного окружного военного суда признала Стеч виновной по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ей вменили репост сообщения о теракте в УФСБ по Архангельску 2018 года. Напомним, тогда 17-летний житель Архангельска взорвал самодельную бомбу на входе в здание службы и погиб, еще три человека пострадали. Суд оштрафовал Стеч на 350 тысяч рублей, прокуратура требовала назначить ей 5,5 лет колонии общего режима.

По словам адвоката Марии Бонцлер, прокуратура сочла штраф слишком мягким наказанием для того, чтобы дело могло стать уроком для тех, кто легкомысленно относится к обсуждению терроризма в социальных сетях. Бонцлер подчеркнула, что и штраф стал для Стеч жестким наказанием: женщина сейчас безработная и на работу устроиться не может, поскольку ее репост внесез в базу Роскомнадзора, что отпугивает работодателей.

Ранее в ноябре жителя Краснодарского края Валерия Клименченко приговорили к четырем годам колонии за схожее деяние по той же статье. Ему вменили опубликованный в соцсетях текст, в котором он поддержал подрывника из Архангельска.

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