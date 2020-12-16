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16:15

"Все в материале, но разнотык": Медведев указал на хроническую проблему России

фото ЗакС политика "Все в материале, но разнотык": Медведев указал на хроническую проблему России

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев порассуждал о потребностях России в области научных разработок, заострив внимание на противодействии антимикробной резистентности. Страна, подчеркнул он, нуждается в самых передовых исследованиях на обозначенную тему. Особенностью новейшего выступления бывшего премьера стало афористичное обобщение, к которому он прибегнул, обсуждая узкоспециализированный вопрос.

"Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками", - цитирует его РИА "Новости".

Медведев настаивает на том, чтобы два профильных министерства, Минздрав и Минобрнауки, скоординировали план научной работы таким образом, чтобы специалисты рационально тратили время и не повторяли друг за другом.

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