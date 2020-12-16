18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:16

Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

фото ЗакС политика Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

Останкинский суд Москвы взыскал с трех СМИ в общей сложности 70 тысяч рублей по иску главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина за высказывания о том, что он "хоронит космонавтику", передает "МБХ медиа".

Иски были поданы к ООО "Неоход-медиа", ООО "ПремьерМедиаИнвест" и АО ИД "Аргументы недели". С первого суд взыскал 30 тысяч рублей, со второго – 10 тысяч, с третьего – 20 тысяч рублей. Главного редактора "Аргументов недели" Андрея Угланова обязали выплатить еще 10 тысяч рублей. Также суд обязал ответчиков удалить вызвавшие претензии статьи и опубликовать опровержения.

Претензии Рогозина вызвали фразы из публикаций о нем как о "гробовщике российского космоса". Глава "Роскосмоса также требовал опровергнуть высказывания о том, что при его руководстве были разрушены крупные конструкторские бюро страны. От каждого из трех изданий Рогозин требовал по 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:53 "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

18:23 Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

17:54 КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

16:29 Петербургский завод займется восстановлением часов Нотр-Дама, пострадавших в пожаре

15:59 Прокуратура требует заменить штраф на срок в колонии для калининградки за репост о взрыве в Архангельске

13:31 Госдума окончательно одобрила штрафы для чиновников за оскорбление граждан

13:17 Макаров не стал уточнять, какие "облеченные властью" люди стоят за атаками на депутатов ЗакСа

11:59 Sota.Vision обжаловала в суде отказ в аккредитации на пресс-конференцию Путина

10:17 В Смольном опровергли сообщения о продлении зимних каникул для школьников

15 декабря, 18:53 Петербургские работодатели накопили почти 125 млн рублей долгов перед своими сотрудниками


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 В кронштадтском Сквере подводников оборудовали освещение

20:25 Муниципал: В МО "Гражданка" прокомментировали претензии вице-спикера Дроздова

20:16 Команда Яшина добилась демонтажа забора, построенного для ЛДПР

19:42 Петербургские другороссы провели пикеты у консульства Казахстана

19:22 Депутат Романов поддержал идею продлить срок действия просроченных паспортов на полгода

18:55 Суд в Петербурге впервые оштрафовал сотрудницу бара за работу в ночи

18:53 "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

18:25 По высокоскоростной железной дороге петербуржцы смогут доехать до Москвы за 135 минут

18:23 Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

17:54 КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

17:50 Ждун в образе главы администрации "добрался" до Невского района

17:43 Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

17:19 Перед Гатчинским дворцом установят памятник Александру III

17:16 Рогозин выиграл суд у трех СМИ 70 тысяч рублей

16:47 Шульман выделила в ролике об отравлении Навального "убожество" быта его героев

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru