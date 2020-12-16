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17:54

КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

фото ЗакС политика КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о результатах проверки комитета по физической культуре и спорту и подведомственного ему СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями". Проверка проводилась с 17 февраля по 27 апреля 2020 года, с 27 июля по 21 августа 2020 года. Изучались данные с 2018 по 2020 год.  КСП нашла у комитета не менее 30 нарушений на общую сумму в 389,8 млн рублей. 

Претензии Контрольно-счетной палаты касаются утверждения государственных заданий и определения размера финансирования "Дирекции по управлению спортивными сооружениями". Например, физкультурное ведомство дважды учло расходы на зарплату работников, которые ремонтировали спортивные объекты. У самой Дирекции КСП нашла 350 нарушений на общую сумму 439,3 млн рублей. В пресс-службе палаты уточнили, что некоторые нарушения учреждения и комитета перекликаются между собой, как и их суммы.  

Контрольно-счетная палата заявила, что бюджетное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями" могла потратить 41,7 млн рублей из субсидий по госзаданию на цели, которые не связаны с государственным заданием. В частности, дирекция купила девять автомобилей, среди которых четыре седана Kia Optima, две Toyota Camry и микроавтобус Ford Transit. 

Также КСП сообщила, что учреждение получило субсидию на зарплату работников объекта, которого не существует. Дирекция запросила и заработную плату тренеру по плаванию из спортивной организации, где нет бассейна, заявила палата. Таким образом организация в 2018-2019 годах могла необоснованно потратить 322,4 млн рублей из субсидии, а в 2020 году это может повлечь растрату 206,2 млн рублей, посчитали в контрольном органе. 

Там добавили, что Дирекция потратила 2 млн рублей на оплату топлива по завышенной цене, оплату коммунальных услуг без договоров и другое. Еще 11,4 млн рублей учреждение необоснованно потратило на уборку, завысив объемы работ, сообщили в КСП. 

Помимо этого, подведомственное комитету учреждение необоснованно, по мнению специалистов КСП, завышало показатели выполнения госзаданий, досрочно расторгло девять договоров на охрану и заключило новые на более высокую сумму. 

КСП в своем отчете сообщила, что автономное учреждение завысило показатели исполнения государственных заданий в 2018-2019 годах. Дирекция учитывала "коэффициент проветривания" при подведении итогов работы - это время, которое затрачивается на проветривание помещения, во время чего сотрудники не работают. В связи с этим сумма субсидий, подлежащая к возврату в бюджет за 2018–2019 годы, составила порядка 1,155 млрд рублей, считают в Контрольно-счетной палате. 

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