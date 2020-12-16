По высокоскоростной железной дороге петербуржцы смогут доехать до Москвы за 135 минут

Высокоскоростная железнодророжная магистраль (ВСМ) между двумя столицами, находящаяся сейчас на стадии проектирования, позволит сократить время в пути до 2 часов 15 минут, если не считать остановки, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы РЖД Сергея Кобзева.

"Москва и Санкт-Петербург фактически будут находиться, как мы говорим, в едином двухчасовом поясе агломерационной доступности. Это уже сложившаяся мировая практика крупных агломераций. При этом график движения поездов будет предусматривать подключение к этой высокоскоростной магистрали городов Тверь, Клин, и для нас очень существенным элементом является Великий Новгород", - подчеркнул он.

Ориентировочно конец работ из-за пандемии сдвинулся на 2027 год. В апреле стало известно, что стоимость проекта снизилась с 2,3 трлн до 1,7 трлн рублей, при этом 750 млрд из них заплатит государство. По прогнозам РЖД, к 2030 году пассажиропоток на ВСМ к 2030 году может составить 23,3 млн человек.

На сегодняшний день быстрее всего добраться из одной столицы в другую по земле можно, воспользовавшись поездом "Сапсан", который едет от 3,5 до 4 часов.