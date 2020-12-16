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18:53

"Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

фото ЗакС политика "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

Правоохранительные органы Германии и Швейцарии расследуют уголовное дело, связанное с хищением НДС, в котором фигурирует имя бизнесмена Александра Удодова, который приходится зятем премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут "Открытые медиа".

По данным издания, речь идет о деле о махинации с НДС на 5,2 млрд рублей, которое в России было возбуждено в отношении Сергея Данилочкина в 2010 году. По версии следствия, в 2009-2010 годах злоумышленники подали декларации через подставные компании о возврате НДС. По этому делу Данилочкина заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, но он уехал в США.

Удодов проходил по этому делу свидетелем. Российские власти не нашли достаточных оснований для привлечения его к ответственности. Немецкие правоохранители в свою очередь обратили внимание на то, что бизнесмен пополнил капитал компании VG Cargo, прогоняя средства через счета офшорных компаний в банках Кипра, и заподозрили в этом попытку отмывания денег. После этого началось расследование, немецкая сторона запрашивала информацию у Генпрокуратуры России, а в ответ получила информацию о деле Данилочкина. В 2013 году в отношении Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo в Германии было возбуждено уголовное дело, утверждают "Открытые медиа" со ссылкой на материалы суда.

Сам Данилочкин в разговоре с "Открытыми медиа" заявил, что Удодов якобы "играл в деле важную роль", а 5 млрд рублей – это "только вершина айсберга". "Там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме", - заявил Данилочкин. Связаться с самим Александром Удодовым "Открытым медиа" не удалось. 

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