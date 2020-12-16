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18:55

Суд в Петербурге впервые оштрафовал сотрудницу бара за работу в ночи

фото ЗакС политика Суд в Петербурге впервые оштрафовал сотрудницу бара за работу в ночи

Администратор бара "Мундштук" на Петроградской стороне получила от суда штраф 10 тысяч рублей за обслуживание клиентов после 23 часов, в нарушение противоэпидемических мер безопасности, передает объединенная пресс-служба судов. Это решение стало прецедентом в судебной практике за весь период пандемии коронавируса и сопутствующих ей ограничений. Раньше за подобное наказывали только самих предпринимателей.

Согласно материалам административного дела, в один из вечеров в конце ноября сотрудники не просили гостей "закругляться" и, более того, продавали напитки другим посетителям после полуночи.

Напомним, что проверки баров на предмет соблюдения ими режима повышенной готовности участились и ужесточились в начале декабря. В ходе одного из рейдов находившимся в баре Commode людям даже досталось от силовиков дубинкой, а против владельцев двух заведений СК возбудил уголовные дела.

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