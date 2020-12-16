Команда Яшина добилась демонтажа забора, построенного для ЛДПР

Глава московского муниципалитета "Красносельский" Илья Яшин рассказал о своей борьбе со столичным отделением ЛДПР, закончившейся победой его команды. Конфликтная ситуация возникла после того, как "жириновцы" решили расширить территорию своего офиса и поставили забор, отобрав тем самым 100 квадратных метров у соседнего участка земли. Это не понравилось местным жителям, обратившимся к муниципалам.

После этого депутаты добились фиксации нарушения, пригласив инспектора по недвижимости. В результате московская комиссия по самострою постановила ликвидировать незаконный забор.

"Очень приятно, что удалось поставить на место Жириновского, к хамству которого привыкла уже вся страна", - заключил Яшин, попросив напоследок лидера ЛДПР "вести себя прилично" в "его районе".