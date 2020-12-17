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11:39

Пандемия пришлась на один из самых солнечных для Петербурга годов за 10 лет

фото ЗакС политика Пандемия пришлась на один из самых солнечных для Петербурга годов за 10 лет

"Самоизоляционный" 2020 год для Петербурга уже можно назвать одним из наиболее солнечных в уходящем десятилетии, пишет "Бумага" со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова. Если брать данные на 16 декабря, то к этому моменту в сумме солнце светило более 1635 часов. Большее их количество набиралось за последнее десятилетие только в 2013, 2014 и 2018 годах.

Что касается солнечных дней, то год вышел еще более удачным: их насчитали 255, и больше было за исследуемый в статье период только в 2011 году.

Отметим, что на яркую и солнечную часть года (март-май) пришлись самые строгие противоэпидемические ограничения: пожилым людям запретили выходить дальше ближайших аптеки и магазина, а множество петербуржцев из-за риска заражения COVID-19 перевели на дистанционный режим работы.

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