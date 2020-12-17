Пандемия пришлась на один из самых солнечных для Петербурга годов за 10 лет

"Самоизоляционный" 2020 год для Петербурга уже можно назвать одним из наиболее солнечных в уходящем десятилетии, пишет "Бумага" со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова. Если брать данные на 16 декабря, то к этому моменту в сумме солнце светило более 1635 часов. Большее их количество набиралось за последнее десятилетие только в 2013, 2014 и 2018 годах.

Что касается солнечных дней, то год вышел еще более удачным: их насчитали 255, и больше было за исследуемый в статье период только в 2011 году.

Отметим, что на яркую и солнечную часть года (март-май) пришлись самые строгие противоэпидемические ограничения: пожилым людям запретили выходить дальше ближайших аптеки и магазина, а множество петербуржцев из-за риска заражения COVID-19 перевели на дистанционный режим работы.