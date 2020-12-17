В Петербурге отменили платные разрешения для такси

Чиновники петербургского правительстве прекратили взимать плату с компаний, которые перевозят пассажиров и багаж при помощи легкового такси, сообщила пресс-служба комитета по транспорту. Объясняется это стремлением к "снятию административных барьеров" и желанием следовать федеральному тренду: подобным образом уже поступили в Москве, Ленобласти, Бурятии, Якутии и ХМАО. В этих регионах таксисты ездят с QR-кодом в салоне. В Смольном отмечают, что бюджет от недополученных средств не особенно пострадает.

"Выпадающие доходы бюджета Санкт-Петербурга от сбора платы будут компенсированы за счет отказа от выдачи разрешений на материальном носителе и переходе на предоставление услуги полностью в электронном виде", - гласит сообщение.

Электронное получение разрешений для перевозчиков станет удобнее: вместо месяца на процедуру уйдет 10 дней.