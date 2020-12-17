Стычка фанатов "Зенита" и "Спартака" привела к возбуждению уголовного дела

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" постфактум драки фанатов на стадионе "Газпром Арена" в ходе прошедшего накануне матча "Зенит" - "Спартак", извещает городской главк. Футбольный спор, напомним, закончился победой со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

16 декабря фанаты петербургской команды в количестве порядка 50 человек проникли в ложе, где сидели из столичные соперники (30 человек), после чего завязалась потасовка.

Полиция в этом споре заняла принципиальную позицию, решив серьёзно наказать футбольных болельщиков.

Отметим, провокации начались ещё 15 декабря, после того, как "спартаковцы" развернули на Дворцовой площади баннер в поддержку своего не допущенного до матчей товарища Валерия Бевза. Полиция быстро установила личности демонстрантов, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

"По факту конфликта между болельщиками двух команд отделом дознания УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга 17 декабря 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). По уголовному делу проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются лица, которые полиция планирует привлечь в качестве подозреваемых", - приводит "Петербургский дневник" сообщение главка.