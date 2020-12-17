Путин: Здравоохранение России эффективнее справилось с COVID-19

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря заявил, что система здравоохранения России по сравнению с другими странами справилась с пандемией коронавируса более эффективно. Глава государства уверен, что Россия смогла быстро среагировать в начале пандемии: быстро закрыли границы, развернули центры по лечению коронавируса, увеличили производство средств индивидуальной защиты. В частности, отметил Путин, медицинских масок стали производить в 20 раз больше - "такое редко где бывает". Президент сообщил, что на начало пандемии кочный фонд составлял 95 тысяч, а сейчас развернули уже 270 тысяч.При этом, отметил Путин, проблемы все еще остаются.

- Проблем хватает, но в целом система здравоохранения отреагировала адекватно на угрозы, которые возникли для граждан нашей страны, - заявил глава государства.

По его словам, одна из главных проблем сейчас - отсутствие необходимых лекарств в аптеках и стационарах. Однако, уверен президент, все дело в логистике: не своевременных закупок и доставки товаров. В целом, добавил Путин, производство необходимого количества лекарств с начала пандемии увеличено в два раза.