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12:51

Из бюджета РФ выделено 600 млн рублей на строительство нового дома для ветеранов в Великом Новгороде

фото ЗакС политика Из бюджета РФ выделено 600 млн рублей на строительство нового дома для ветеранов в Великом Новгороде

Федеральные власти предоставят 600 млн рублей Великому Новгороду для возведения нового дома для ветеранов взамен нынешнего аварийного, информирует "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы правительства Новгородской области.

"Согласно информации Министерства труда и социальной защиты РФ, в 2021-2023 годах регион получит на это строительство из федерального бюджета около 600 млн рублей", - уточнил представитель новгородских властей.

Нынешний дом-интернат для ветеранов был построен ещё в 1988 году. На сегодняшний день он признан аварийным. Свыше 100 постояльцев учреждения выселены и распределены по социальным учреждениям в районах Новгородской области.

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