Президент России уверен, что иностранные государства будут вмешиваться в выборы 2021 года

Президент России Владимир Путин считает, что иностранные государства будут пытаться вмешиваться в российские выборы в 2021 году. Своим мнением он поделился на пресс-конференции 17 декабря.

По мнению Путина, так всегда делают во всем мире. Глава государства заявил, что власти уже готовятся к возможному вмешательству. Этому получится эффективно противостоять, если россияне осознанно к этой подойдут, уверен президент.

- Мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, что мы обязаны этому противостоять, что это недопустимо и что мы сами должны определять свою судьбу, - считает Путин.

При этом, он заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с другими странами и ждет международных наблюдателей. Также следить за выборами могут различные общественные организации, заявил Путин. В качестве примера он привел Общественную палату.

Напомним, на голосовании по поправкам в Конституцию только Общественная палата имела право направлять наблюдателей на избирательные участки. Таким же правом организация пользуется на всех других выборах. Регулярно палата отчитывается об отсутствии серьезных нарушения на голосованиях.

В 2021 году в России пройдут выборы в Государственную Думу.