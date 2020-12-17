Путин: Это не вопрос, это провокация, русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что российские хакеры не вмешивались в президентские выборв в США. Так он ответил на вопрос генерального продюссера RTVI Сергея Шнурова, отметив, что это скорее провокация, а не вопрос.

По словам президента, вмешательство российских хакеров - это домыслы. Путин уверен, что эта информация распространяется для того, чтобы ухудшить отношения между странами и чтобы не признать легитимности действующего пока президента США.

Напомним, после прошлых выборов главы США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Тогда пост президента страны занял Дональд Трамп.