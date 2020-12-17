В Смольном ответили на вопрос о нехватке медперсонала в петербургских стационарах

Недостатка в медперсонале петербургские стационары не испытывают, оповестили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Периодически нехватка сотрудников возникает из-за заболеваний на рабочем месте, однако тогда на временно освободившееся место направляют врачей-стажёров, студентов и практикантов. На сегодняшний день в стационарах трудятся 529 представителей младшего персонала, среднего медперсонала - 821 человек, врачей-стажеров - 79 человек.

В то же время, уточнили в комздраве, как до начала пандемии, так и в течении неё наблюдалась нехватка участковых врачей. На данный момент в поликлиниках трудятся 1 346 практикантов, волонтеров - 161 человек. Среди студентов 147 учащихся медвузов определены на должности младшего персонала, среднего персонала - 20, врачей-стажеров - 55.