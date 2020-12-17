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13:31

Путин о расследовании отравления Навального: Это легализация материалов американских спецслужб

фото ЗакС политика Путин о расследовании отравления Навального: Это легализация материалов американских спецслужб

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал журналистское расследование, в котором утверждается, что Алексей Навальный был отравлен командой людей, близких к ФСБ. По словам главы государства, он ознакомился с материалом только накануне, 16 декабря, однако мнение успел сложить однозначное.

"Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", - заявил Путин, добавив, что американцы "отслеживают локацию".

Главным для Путина в этой проблеме стало не местопребывание сотрудников ФСБ, зафиксированное в расследовании, которого они и не скрывают, а факт поддержки американскими спецслужбами интересов Навального.

"Тогда это любопытно. <...> Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то?", - улыбнувшись, заметил президент.

По его словам, он наблюдает со стороны "берлинского пациента" хорошо известный ему "трюк" из арсенала политической борьбы. Вместо того, чтобы доказывать свою состоятельность "конкретными делами и конкретной программой", считает Путин, его оппонент нападает на главу государства, чтобы за счет этого встать на его уровень. Однако таким образом, гласит совет Путина, не следует добиваться уважения людей.

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